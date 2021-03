Drink je je tas koffie het liefste ‘zwart’? Dan is de kans bestaande dat je iets weg hebt van een psychopaat of sadist. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteit van Innsbruck, die een verband aantoonde tussen een voorkeur voor bittere smaken en bepaalde karaktertrekken.

Mensen die hun koffie zwart drinken, en dus geen melk of suiker toevoegen, hebben in het algemeen een voorkeur voor bittere smaken. Wetenschappers aan de universiteit van Innsbruck hebben nu aangetoond dat ook hun ziel ietwat bitter is. Volgens hun studie hebben mensen die graag bitter lusten immers vaker sadistische of psychopathische trekjes.

Ben jij het eens met Machiavelli?

In totaal kregen 953 mensen een vragenlijst voorgeschoteld over hun eetgewoontes en persoonlijkheid. De test peilde naar de mate waarin ze passen binnen de filosofie van Machiavelli, waarbij het doel de middelen heiligt. Daarnaast werd gepolst naar agressieproblemen en kenmerken van psychopathie, narcisme en sadisme.

“De data tonen nieuwe inzichten in het verband tussen een persoonlijkheid en eet- en drinkgewoonten. Er is op regelmatige basis een directe relatie tussen een toegenomen genot van bittere voedingsmiddelen en sadistische kenmerken”, aldus de studie.

