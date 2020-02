Over heel de wereld vind je spooksteden terug. Oorlogen, natuurrampen, onafgewerkt zijn diverse mogelijkheden waarom een stad onbewoond is. Wij hebben een lijst gemaakt met acht spooksteden waaronder één Belgische.

1. Kijong-Dong – Noord-Korea

Een klein stadje op anderhalve kilometer van Zuid-Korea. Het is een gedemilitariseerde zone, dat wil zeggen dat er militairen aanwezig zijn. In 1953 splitst Korea in een noordelijk en zuidelijk deel. Door de grote spanningen tussen beide landen is het gehucht aan de grens zo goed als onbewoond.

2. Bodie – Verenigde Staten

De plek werd in 1886 ontdekt omwille van zijn rijke gronden. De grote aanwezigheid van goud in de omstreken zorgde ervoor dat kleine dorpjes werden gemaakt. In 1984, na de crash van de goudprijs, wordt het gehucht tussen de bergen achtergelaten werd. De goudmijn is tot de dag van vandaag nog steeds onbewoond ondanks dat er mogelijks nog goud aanwezig is.

3. Kayaköy – Turkije

Kayaköy is een dorp ten zuidwesten van Turkije. Het is in de 18de eeuw gebouwd op de oud-Griekse stad Carmylessus. Het gehucht bestaat uit 500 verlaten ruïnes. Enkele daarvan werden gerenoveerd en zijn daarom nog bewoond.

4. Mudurnu – Turkije

We blijven in Turkije, in een stadje in de bergen dat rijke buitenlanders moest lokken, maar dat is er nooit van gekomen. De bouw startte in 2014, maar is nooit afgewerkt. Het lijkt wel Disneyland, met 587 onafgewerkte kastelen naast elkaar.

5. Prypiat – Ukraïne

Prypiat, een verlaten stad in Ukraïne die in 1979 nog 50.000 inwoners telde, is nu helemaal verlaten. De tijd in de stad staat stil sinds de kernramp van Tsjernobyl op 26 april 1986. Door de nucleaire aanwezigheid is het nog steeds niet toegestaan om er te wonen of te stappen zonder toestemming.

6. Hashima – Japan

Een verlaten eiland op zo’n 15 kilometer van Nagasaki. Tot 1974 was dit eilandje bewoond om er de koolzeemijnen te exploiteren. Na de komst van petroleum was dit niet meer nodig. Sindsdien is de stad onbewoond en zijn de mijnen gesloten.

7. Varosha – Cyprus

Alles ging goed met de toeristenstad, tot in 1974 Turkije binnenviel. Sindsdien is de stad verlaten. De Turkse en Cypriotische overheid zijn intussen bijeengekomen om de badplaats mogelijk na 46 jaar te heropenen voor toeristen.

8. Doel – België

Een deelgemeente van Beveren waar nog ongeveer 18 mensen verblijven. De gemeente moet steeds meer wijken voor de industrie. De haven van Antwerpen wil langs de Schelde in Doel uitbreiden. Het is er ook verlaten omwille van de slechte staat van de kerncentrales en de mogelijke gevolgen ervan.

