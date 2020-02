Een donkere substantie met een “verschrikkelijke geur”: dat trof huurder AJ McCrady uit het Amerikaanse Minneapolis aan op de muren van zijn appartement. De vloeistof droop langs de witte muren naar beneden. Een onderhoudsteam dat op onderzoek trok deed een lugubere ontdekking: de bovenbuur bleek al langer dan een week dood.

McCrady en zijn flatgenoot trommelden een onderhoudsteam op om de oorzaak te achterhalen, en al snel kwamen ze bij de bovenbuur uit. Het lichaam van de overleden man was in staat van ontbinding. De zwarte, teerachtige vloeistof die daarbij vrijkomt lekte door de vloer en droop langs de muren van zijn onderbuur naar beneden.

Volgens de politie overleed de man in zijn slaap en is er geen kwaad opzet gemoeid met het overlijden. McCrady meldde de macabere ontdekking op zijn Twitteraccount.

My apartment has smelt horrible recently and I just found out the guy living above me has been dead for over a week…and before you ask, his body was just discovered after his blood leaked down the ceiling into our apartment this morning pic.twitter.com/xikb9eH4XJ

— aj (@daddyallenjoel) February 5, 2020