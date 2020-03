Een achtjarige jongen uit British Columbia in Canada heeft een cadeaumand met cannabisproducten ter waarde van 200 dollar gewonnen. Het kind kaapte de opmerkelijke prijs weg op een lokaal jeugdhockeytoernooi.

Opa Keith Redl deed het verhaal tegenover lokale media: “Gewoonlijk is elk team verantwoordelijk voor het samenstellen van een cadeaumand of prijzenpakket met een minimumwaarde van 50 dollar”, klinkt het in een telefonisch interview.

De opa, die zijn kleinzoon had meegenomen naar het toernooi, kocht voor 10 dollar lotjes en gaf ze aan zijn kleinzoon om te bieden op de uitgestalde prijzen, die bedekt waren met een papieren zak en een verleidelijke foto van de inhoud binnenin.

De jongen bood op een prijzenpakket met – wat hij dacht – veel chocolade en chocoladefondue. “Op het einde van het toernooi informeerde de organisatie ons dat hij de prijs gewonnen had: 200 dollar aan cannabisproducten.”

“Belachelijk”

De prijs bevatte wel degelijk producten op basis van chocolade en vanilla chai, maar die waren allemaal gemarkeerd met het rode THC symbool voor legale cannabis. Volgens Redl was zijn kleinzoon “boos” toen die te horen kreeg dat hij zijn prijs niet in ontvangst mocht nemen omdat het drugs bevatte. “Hoe leg je aan een kind uit dat er slechte drugs zitten in die chocolade?”

In een verklaring stelde organisator Dawson Creek Minor Hockey Association dat de prijs duidelijk gemarkeerd was en daardoor enkel bedoeld voor volwassenen. Bovendien is de cannabis nooit in de buurt van de kinderen geweest.

Redl nam er geen genoegen mee en noemde de situatie “belachelijk”. Volgens hem zouden drugs in de eerste plaats al niet aanwezig mogen zijn op een sportevenement, en zeker niet tot het prijzenaanbod mogen behoren op een evenement voor kinderen. “Op een kinderhockeytoernooi is er geen plaats voor drugs.”

