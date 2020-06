Minder momentje voor een Nederlandse klant van een supermarkt.

Ze had daar, zoals we dat allemaal weleens doen, een brood gekocht. Bij etenstijd komt plots haar zoontje aangelopen: “Mijn zoontje wilde boterhammen gaan smeren, maar kwam met een vreemde, vies-ruikende boterham naar mij toe. Hij moest (van mij, red.) een ander brood pakken en dat (bewuste brood, red.) laten liggen. Ik was immers zijn zusje aan het voeden.”

Op Facebook gaat de dame verder. Zo vertelt ze dat ze nadien even nauwkeuriger ging kijken naar het brood in kwestie. “Ik was bijna flauwgevallen. Ik werd licht in mijn hoofd. Meteen daarna moest ik overgeven”, klinkt het op Facebook.

Gelukkig had haar zoontje niet van het brood gegeten, want er zat namelijk een muisje in! “Op een gegeven moment zag ik een stuk met haartjes. Daarna een deel van een staartje”, lezen we op AD.nl. De man van de dame maande haar aan om er terug mee naar de supermarkt te gaan. “Toen ik daar aankwam, moest ik weer overgeven”, klinkt het.

Gevolg

Een medewerker van de supermarkt, aan wie de dame haar verhaal deed, schrok zich ook een hoedje. Er werd in eerste instantie ter compensatie gratis taart en brood aangeboden, maar daar had de vrouw even geen zin in.

De leverancier waarmee de keten samenwerkt, ondernam ook meteen actie. “Het belangrijkste vind ik dat er strengere regels komen op het toezien van het maken van het brood. Het is niet alleen voor mij, het is voor iedereen. Er hoeft maar een keer iemand met een zwak maagje te zijn”, laat de klant nog weten.

Ook het hoofdkantoor van Albert Heijn geeft te kennen dat ze op de hoogte zijn van het incident. “We nemen dit vanzelfsprekend heel serieus. Ook wij zijn er erg van geschrokken. Wij hebben inmiddels goed contact met de klant en gaan zorgen voor een goede oplossing. Momenteel zijn wij in gesprek met de leverancier om te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren en wat ze eraan doen om dit te voorkomen”, klinkt het.

Dit krijgt dus ongetwijfeld nog… een staartje!





Foto: Facebook – Bron: AD.nl