Het coronavirus dwingt ook filmsets in Hollywood tot verstrekkende veiligheidsmaatregelen. De filmindustrie in Tinseltown wil de manier veranderen waarop acteurs en actrices met elkaar omgaan tijdens intieme scènes, om besmetting te vermijden. Een intern document schrijft daarom enkele veiligheidsmaatregelen voor.

Een 22 bladzijden tellend document circuleert in de wandelgangen van de filmindustrie. Het bevat richtlijnen om seksscènes en andere intieme scènes ‘coronaproof’ te laten verlopen, zo weet de Britse tabloid The Sun. De oorspronkelijke contactscènes die al voor de corona-uitbraak gefilmd werden moeten de komende maanden “ofwel herschreven of geschrapt, ofwel opnieuw ingeblikt worden met gebruik van CGI (digitale animatie)”, zo klinkt het.

Als er in de eerstvolgende bioscoopfilms al een streepje naakt te zien zal zijn, is de kans dus groot dat het om “digitaal bloot” zal gaan; billen en andere intieme lichaamsdelen die door de computer gemaakt zijn.

Coronaveiligheidspersoneel

Daarnaast worden nog een hele rits veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo zullen crewleden een masker en gelaatsscherm moeten dragen en moeten ze regelmatig hun handen wassen. Speciaal ‘coronaveiligheidspersoneel’, dat te allen tijde op de sets aanwezig zal zijn, zal waken over de naleving van deze regels.

Hollywood-producties liggen sinds maart stil, maar vorige week gaf de gouverneur van Californië filmstudio’s groen licht om de draad weer op te pikken vanaf 12 juni — mits de social distancing in acht genomen wordt. Volgens The Daily Mail is het voorlopig echter koffiedik kijken of de producties al dan niet heropgestart zullen worden, aangezien Los Angeles kampt met virushaarden die her en der de kop opsteken.

