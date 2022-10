Cafébazin gaat uit de kleren: “Ze doet het om de kroeg te redden!” (foto’s)

’t Zijn barre tijden voor vele horecazaken. Da’s ook in het Verenigd Koninkrijk duidelijk niet anders.

Ook voor cafébazin Lauren en haar man Paul is het dezer dagen zoeken naar manieren om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Maar Lauren heeft er mogelijk iets op gevonden. Zo heeft ze recent een OnlyFans-account aangemaakt. Voor 12 Britse pond (net geen 14 euro) per maand kunnen geïnteresseerden pikante beelden van Lauren bekijken.

“Ze doet het om de kroeg te redden!”

“Ik ben altijd maar in drie dingen echt goed geweest: pinten tappen, pinten drinken en borsten”, aldus de dame. “Dus… Ik dacht de favoriete dingen van een man (en van veel vrouwen) te combineren. Je inschrijven (op haar OnlyFans-account, red.) kan de redding van een ‘Great British Boozer’ betekenen”, besluit Lauren. “Lauren is een knappe dame met een twinkeling in haar ogen. Ze zal een grote hit zijn”, laat een trouwe klant weten. “Ze doet het om de kroeg te redden, zo simpel is het”, aldus haar trotse man.