Candice uit ‘Blind Getrouwd’ pakt uit met bikinifoto’s: “Schitterend!”

Candice Martens, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend van haar deelname aan ‘Blind Getrouwd’, heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

Dat is ook helemaal niet zo gek, want ze heeft maar liefst 77.200 volgers op het populaire sociale netwerk. En deze keer krijgen haar fans enkele vakantiefoto’s voorgeschoteld.

In onderstaand fotoalbum zien we Candice meermaals in bikini genieten van de zon. Zelf voegt ze een promotekstje toe, maar haar volgers hebben nog wel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Schitterend!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Schitterend”, klinkt het. “Prachtige madam”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste fan. Kijk zelf even via deze link naar wat Candice gedeeld heeft.

Foto: Instagram