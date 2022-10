WOW. Veiling van op 2.000 euro geschatte vaas levert 9 miljoen euro op

De veiling van een Chinese vaas heeft in Frankrijk onverwacht miljoenen euro’s opgeleverd. Nochtans was de waarde ervan op amper 2.000 euro geschat.

Het gaat om een Chinese tianqiupingvaas, gemaakt van porselein en meerkleurig email, en met draken- en wolkenmotieven. Ze kwam in de vorige eeuw in het bezit van een bekende Parijse verzamelaar, zegt veilinghuis Osenat in Fontainebleau. Het voorwerp bleef in de familie: zij gaf de vaas door aan haar dochter, die het ding op haar beurt doorgaf aan haar dochter. Die laatste liet het nu veilen.





Het lot maakte deel uit van een veiling van meubilair en diverse kunstobjecten. Volgens experten was de vaas tussen de 1.500 en 2.000 euro waard. Uiteindelijk ging het stuk voor liefst 7,7 miljoen euro onder de hamer, waardoor de koper inclusief kosten 9,121 miljoen euro armer is.

Hoe oud is de vaas?

De waarde van Chinese vazen is afhankelijk van de periode waarin ze gemaakt zijn. Als ze uit de 20e eeuw komen, zoals de experten bij deze vaas hadden geconcludeerd, gaat het om een vrij alledaags voorwerpen. Een Chinese vaas uit de 18e eeuw is daarentegen uiterst zeldzaam en zou miljoenen waard zijn.

«Op het moment waarop we de catalogus publiek hebben gemaakt, zagen we dat er wat bewoog. Veel Chinezen kwamen met almaar meer naar de vaas kijken», zegt Cédric Laborde van Osenat. «De expert bleef er echter bij dat de vaas niet oud was.»

Toch kwam het tot een biedoorlog tussen twintig à dertig geïnteresseerden, van wie de meerderheid telefonisch deelnam. De uiteindelijke koper is Chinees.

