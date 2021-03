Wordt na lang haar ook lang gras in Vlaanderen de nieuwste trend? Wel als het van ByeByeGrass afhangt. De campagne viert dit jaar zijn derde verjaardag en roept iedereen op om het gazon tot 1 mei te laten groeien. “Een gemillimeterd gazon is niet meer dan een groene woestijn”, zegt tuinarchitect Louis De Jaeger maandag in een persbericht.

Twee jaar geleden gaf hij samen met Dirk Draulans, Mies Meulders, Bartel Van Riet, Herr Seele, Steven Vromman en de wetenschappers achter Ecoduct & Centaurea de aftrap van de campagne ByeByeGrass: zoveel mogelijk gazon veranderen in bloemenweides, struiken en bomen.

Meer vrije tijd

“Door de jarenlange propaganda van tuincentra denken we dat we wekelijks moeten maaien, en veel moeten bemesten en verticuteren, maar dat is fake news. Het doet meer kwaad dan goed”, stelt De Jaeger. Door een beetje luier te zijn helpen we de planeet en onze portemonnee en hebben we iets meer vrije tijd, luidt het.

Natuurgebied

Bijna één tiende van de oppervlakte van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Als iedereen tot 1 mei het gras laat groeien heeft dat een positief effect op ons chronisch watertekort. Ook zal alles wat fladdert en rondkruipt je dankbaar zijn. Zelfs al laat iedereen maar één vierkante meter gazon groeien, krijgen we er in één klap het grootste natuurgebied van Vlaanderen bij, voert de groep aan.

ByeByeGras organiseert opnieuw de actie “de grootste bloemenweide van de Benelux”, waarbij er met zoveel mogelijk mensen samen gezaaid wordt, iedereen in zijn eigen tuin, best met inheemse zaden. Al die puzzelstukjes samen kunnen de grootste bloemenweide ooit worden, hopen de initiatiefnemers.

Het bericht ByeByeGrass roept op gazon tot 1 mei niet te maaien verscheen eerst op Metro.