De frustraties over mensen die hun wagen schots en scheef parkeren, gigantisch in de weg gaan staan of een garagepoort totaal negeren lopen vaak hoog op. Niet iedereen kan z’n kalmte en gevoel voor humor bewaren bij zulke zelfzuchtige chauffeurs, maar deze onbekende liet de kans niet onbenut om een foutparkeerder met een kwinkslag op z’n plaats te zetten.

Het kruispunt van de Zomerstraat met de Bommelstraat in Gent werd gisteren een tijdlang gehinderd door een foutparkeerder. Het ongenoegen bij de buurtbewoners liep zodanig hoog op dat een van hen besloot om een niet mis te verstane boodschap achter te laten op de wagen in kwestie. De onbekende haalde daarvoor niet z’n sleutels of graffitispuitbus boven, maar loste het op een humoristische manier op. Depannage Lybaert kon er hard om lachen en deelde een kiekje van de wagen op Facebook.

“Hier een gratis condoom, zodat ge geen kinderen maakt die even slecht parkeren als gij. Groetjes!”, staat in drukletters op een briefje dat met plakband aan de voorruit hangt. Daarnaast, met een ander stukje plakband, hangt effectief een rubbertje. Of het voorbehoedsmiddel ooit is aangekomen bij de bestemmeling weten we niet, want na de grappige actie belde de onbekende buurtbewoner de politie, die de wagen liet wegslepen.

