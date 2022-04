Bruid reageert op critici die haar trouwkleed te bloot vinden: «Het is toch MIJN huwelijk?!» (video)

Een Amerikaanse vrouw haalt op TikTok uit naar de haters die hun onverbloemde mening gaven over haar bruidsjurk. Ze maakt duidelijk dat ze volledig achter haar eigen keuze staat.

De vrouw, ene Randi, deelde enkele foto’s van haar trouwjurk op een Facebookpagina waar mensen kleding beoordelen. Ze had echter niet verwacht dat er zoveel negatieve reacties op zouden komen. Zo vonden sommigen haar trouwkleed «sletterig» en «te bloot».

Naakte illusie

Ze besloot om in een TikTok-filmpje te reageren op dergelijke critici. «Ik begrijp de kritiek wel. Er zit niet veel stof aan en het lijkt alsof ik naakt ben, maar je ziet ook duidelijk dat dat niet het geval is. Ik hou van mijn jurk. Ik draag er niets onder, ik zie er sletterig uit, maar ik trek me er niets van aan want het is toch MIJN huwelijk?! En het is 2022!», sneert ze.

Steun

Haar volgers zijn het helemaal met haar eens. «Je ziet er fantastisch uit. Weg met de haters!», «Ik had me aan iets veel ergers verwacht. Het is letterlijk de mooiste jurk die ik ooit gezien heb. Je hebt een goede smaak», en «Wow, waarom zou iemand dat trouwkleed afkraken? Ik was echt verbaasd over hoe mooi het is», lezen we onder meer in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/bruid-reageert-op-critici-die-haar-trouwkleed-te-bloot-vinden-het-toch-mijn-huwelijk-video