Man wint rechtszaak van 450.000 dollar nadat collega’s hem verjaardagsfeestje gaven dat hij niet wou

Niet iedereen houdt ervan om zijn verjaardag te vieren. Zo staan sommige mensen niet altijd even graag in de belangstelling of hadden ze in het verleden een slechte ervaring. Een man in Texas haat verjaren zo hard dat hij zijn werkgever gevraagd had om géén verjaardagsfeestje te organiseren. Nadat ze dat alsnog deden, spande hij een rechtszaak aan tegen het bedrijf. Gevolg? Hij ontvangt nu 450.000 dollar schadevergoeding. Dat schrijft The Independent.

Een man uit Kentucky, Kevin Berling, werkte in een laboratorium, maar verloor zijn job na een verjaardagsfeestje waar hij niet om gevraagd had. Hij had zijn werkgever gevraagd om niets te organiseren, omdat hij erg angstig wordt als hij in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar in 2019 organiseerde het bedrijf alsnog een feestje, waardoor Berling uiteindelijk een paniekaanval kreeg en noodgedwongen moest lunchen in zijn auto.

Discriminatie

Volgens gerechtelijke documenten zou zijn leidinggevende hem de dag erna een «klein meisje» genoemd hebben dat «het plezier van zijn collega’s afneemt». Enkele dagen later werd Berling ontslagen, omdat zijn paniekaanval gezien werd als «agressief». De advocaat van Berling bracht daartegen in dat hij simpelweg enkel het nodige gedaan heeft om zichzelf te kalmeren tijdens de paniekaanval. Ze beschuldigden het bedrijf van discriminatie tegen mensen met een beperking en het nalaten van redelijke aanpassingen te maken.

Berling kreeg uiteindelijk unaniem gelijk. Hij kreeg 120.000 dollar voor het verlies van loon, en 30.000 dollar voor toekomstige verloren lonen. Verder kreeg hij ook 300.000 dollar voor het geestelijk lijden als gevolg van de situatie.

