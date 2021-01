Slagen voor je theoretisch rijexamen is niet voor iedereen een even makkelijke opdracht. Een 42-jarige man uit Groot-Brittannië haalde het pas na 157 pogingen en betaalde daarvoor in totaal meer dan 4.000 euro.

Oefening baart kunst, ook in het examenlokaal van een rijschool in Groot-Brittannië. De Britse leasemaatschappij Select Car Leasing heeft namelijk bekendgemaakt wie de Brit is die het vaakst zijn theoretisch examen moest overdoen voor hij of zij slaagde. De ‘kampioen’ bleek een 42-jarige man die maar liefst 157 keer aan de test begon, blijkt uit cijfers opgevraagd bij de Driver and Vehicles Standerds Agency. Een theorie-examen kost in Groot-Brittannië 23 pond per keer (ongeveer 25 euro). Het kostte de Brit dan ook meer dan 4.000 euro om zijn examen te halen.

Op nummer twee staat een 34-jarige vrouw die na 117 pogingen nog altijd niet geslaagd is voor het theorie-examen. De bronzen medaille in deze bedenkelijk rangschikking gaat naar een 48-jarige vrouw, die na 93 pogingen eindelijk slaagde. In Engeland moet je 43 van de 50 meerkeuze vragen goed hebben om te slagen.

Praktijk

En ook het praktijkexamen gaat de Britten niet altijd even makkelijk af. Het land is recordhouder als het gaat om examenkandidaten die vaak zakken. De twintig slechtste kandidaten faalden samen in totaal 679 keer voor de proef. Koploper hierin is een 72-jarige man die pas bij de 44ste poging zijn rijbewijs haalde.

De meest voorkomende reden van zakken is volgens de cijfers van de Driver and Vehicles Standerds Agency het niet correct observeren van kruispunten. Op de tweede plaats staat de spiegels niet controleren voordat bestuurder van richting verandert.

