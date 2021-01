Een filmpje van een Engelse amateurvoetbalploeg gaat de wereld rond omdat de spelers na de wedstrijd een wel heel gevoelig nummer hebben gekozen om een zege te vieren. De stoere binken van Chorley FC staan namelijk allemaal mee te brullen met de ballad ‘Someone Like You’ van Adele.

Chorley FC is een voetbalploeg uit de Engelse zesde klasse en zorgde zaterdag voor een stunt door in de FA Cup tweedeklasser Derby County naar huis te sturen. Dat moet gevierd worden, dacht de ploeg in de kleedkamer, en dus zetten ze hun lijflied in. Geen voetbalklassieker zoals ‘You’ll Never Walk Alone’, of iets met een stevige beat, maar wel een onvervalste tranentrekker: ‘Someone Like You’ van Adele. Al brengen de voetballers na verloop van tijd wel wat meer schwung in het nummer.

Goed idee in coronatijden?

Hoe origineel de keuze van het nummer ook is, veel mensen vragen zich af of het wel een goed idee is om nu met een grote groep mensen in een kleedkamer luidkeels te staan zingen. Engeland gaat gebukt onder een derde coronagolf en het land is in lockdown. Er gelden ook strenge regels over hoeveel mensen aanwezig mogen zijn in een kleedkamer bij de sportwedstrijden die wel mogen doorgaan en die lijken op basis van de beelden niet te zijn nageleefd. Ook van social distancing lijkt geen sprake.

Het bericht Stoere Engelse voetballers vieren zege uitbundig… met streepje Adele (video) verscheen eerst op Metro.