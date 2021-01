Op vrijdag 15 januari viert Wikipedia zijn twintigste verjaardag. De online encyclopedia is in die periode uitgegroeid tot een enorme bron aan informatie en dat bewijzen de cijfers over de website. Speciaal voor de verjaardag lijsten we enkele verbazingwekkende weetjes op.

Als je vroeger iets wilde weten over een exotische plant, over de geschiedenis van het Romeinse Rijk, of over de lijst met films waarin een bepaalde actrice had gespeeld, dan pakte je een van de dikke delen van een encyclopedie uit de kast. Inmiddels is dat in de meeste huizen verleden tijd en vind je met een paar klikken de informatie in de online encyclopedie Wikipedia. Die bestaat op 15 januari precies twintig jaar.

Wereldwijd succes

Inmiddels bestaan er Wikipedia’s in 300 talen, waaronder het Nederlands. De Nederlandstalige Wikipedia is een paar maanden jonger. Die bestaat op 19 juni twintig jaar. Al twee decennia lang houden vrijwilligers de website bij met informatie over de meest uiteenlopende zaken.

De website werd in 2001 door de Amerikaanse ondernemer Jimmy Wales samen met Larry Sanger opgericht. “Wikipedia is gestart vanuit het toen zeer radicale idee dat een encyclopedie voor iedereen toegankelijk moet zijn én door iedereen kan worden geschreven”, laat de Nederlandse Wikipedia weten.

Miljoenen onderwerpen

Wikipedia trekt wereldwijd maandelijks meer dan dan 15 miljard bezoekers. Alleen al op de Engelstalige versie zijn zeker 6 miljoen verschillende onderwerpen te vinden. Op de Nederlandse website staan ongeveer 2 miljoen zaken uitgelegd. “Wikipedia is voor de hele wereld dé bron voor vrij toegankelijke en betrouwbare informatie over alles en nog wat.”

De oudste nog bestaande artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia zijn Ollekebolleke (een dichtvorm) en het woord Definitie. Wat het nieuwste artikel is, verandert dagelijks. Elke dag worden namelijk gemiddeld 150 nieuwe artikelen toegevoegd.

1.200 schrijvers van bij ons

Nog altijd wordt de website op vrijwillige basis bijgehouden. Per maand helpen wereldwijd meer dan 250.000 mensen daaraan mee. Bij de Nederlandstalige versie zijn 1.200 Nederlanders en Vlamingen actief bezig met het schrijven en verbeteren van artikelen. “Vooral bij belangrijke artikelen wordt onnauwkeurige informatie vaak binnen enkele minuten gecorrigeerd.” Het langste artikel is de Lijst van Radio 2-Top 2000’s.

