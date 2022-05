Britse leraar breekt wereldrecord door 40 uur lang te rappen: «Ik overleefde op thee en druiven»

Daniel Alcon, een 35-jarige Britse leraar, heeft het nieuwe wereldrecord gezet voor langste Freestyle Rap Marathon ooit. Hij rapte 39 uur en 37 minuten aan een stuk. Twee nachtjes door en vele sick rhymes verder heeft DAlcon, het rap-alias van Alcon, eindelijk zijn felbegeerde Guinness World Record beet, na een mislukte poging vorig jaar. Toen rapte hij 35 uur aan een stuk, en ontdekte hij pas achteraf dat het record op 36 uur stond.

«Ik ben heel trots», zegt Alcon in een persbericht. «Ik had het al eens geprobeerd, en faalde toen, en dat deed veel pijn. Ik kan niet geloven dat ik het opnieuw deed. Het gevoel dat nu overheerst is opluchting.»

Mislukte poging

De Britse leraar, die afkomstig is van Wimbledon nabij Londen, geeft les in Valencia in Spanje, maar is dus ook een doorwinterde rapper. Vorig jaar wou hij het record breken van de Amerikaanse rapper Watsky die 33 uur, 33 minuten en 16 seconden lang rapte. Alcon rapte toen 35 uur lang, maar ontdekte achteraf dat het record toebehoorde aan de Ier Liam Reeves, die 36 uur lang rapte.

«Ik had geen idee wat ik moest doen. Dus ik belde mijn getuigen op en zei: ik ga dit nog eens doen, jongens. Sorry dat jullie er nog eens door moeten. Ik wil niet mislukken op deze manier met slechts een uurtje tekort.» Dus daagden de getuigen voor het Guinness World Record nog eens op om het echte record waar te nemen. Ze controleerden ook of voldaan werd aan de voorwaarden: maximaal 30 seconden ademen tussen twee raps door, een pauze van vijf minuten voor ieder uur dat gerapt werd, en een beat die regelmatig is.

Thee

De moeilijkste momenten voor Alcon zijn die waarop hij geen inspiratie heeft. Vooral in het begin had hij moeite daarmee: «Voor de uitdaging, was ik erg onzeker, maar wanneer ik ermee begon voelde ik me een beetje als een machine. Ik bleef gewoon doorgaan. Als ik geen energie meer had dan rapte ik daar ook gewoon over.»

Hoe hij de uren doorkwam? «Ik overleefde op kiwi’s, druiven en thee. Ik had mijn ketel bij mij en ik dronk liters thee. Ik ben een grote theedrinker», aldus Alcon.





Alcon gebruikt zijn deelname aan het Guinness World Record om bewustzijn te creëren rond het goed doel ‘Key Changes’, een muzieklabel exclusief voor muzikanten die worstelen met hun mentale gezondheid, want ook Alcon heeft moeilijke tijden gekend.

Lees ook

Dit zijn de 100 meest invloedrijke personen van 2022 volgens Time Magazine



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/britse-leraar-breekt-wereldrecord-door-40-uur-lang-te-rappen-ik-overleefde-op-thee-en-druiven