Schrijfster van ‘How to murder your husband’ veroordeeld voor… de moord op haar man

Boeken staan vol waarheden, zeggen boekenwurmen weleens. In het geval van de Amerikaanse Nancy Crampton Brophy mag je dat letterlijk nemen. De schrijfster van het boek ‘How to murder your husband’ is namelijk veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot.

De schrijfster uit Oregon, gespecialiseerd in sentimentele romans, had de feiten steeds ontkend. De videobewakingsbeelden waarop ze te zien is op de plaats van de misdaad tonen volgens haar enkel dat ze inspiratie zocht voor haar boeken. Ze ontkent ook dat ze haar man doodde om honderdduizenden dollars van zijn levensverzekering op te strijken.

Volgens de procureurs kampte Nancy Crampton Brophy met financiële problemen toen ze haar man in juni 2018 doodschoot met twee kogels in het hart in de koksschool waar hij lesgaf. Het waren leerlingen die de 63-jarige Daniel Brophy dood aantroffen. De advocaten van de 71-jarige schrijfster hebben aangegeven beroep te zullen aantekenen tegen de uitspraak, zo meldt de lokale krant The Oregonian.

Lees ook

BIZAR. Kanye West begraaft Pete Davidson levend in videoclip



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/schrijfster-van-how-murder-your-husband-veroordeeld-voor-de-moord-op-haar-man