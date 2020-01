In de Amerikaanse staat Georgia heeft een opmerkelijke inbraak plaatsgevonden. Een man brak er in een lokaal Taco Bell-filiaal, bakte er wat snacks en viel dan in slaap op de grond. De politie is nog steeds naar hem op zoek.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe een man eerst via de deur probeert binnen te komen in een lokale Taco Bell, een fastfoodrestaurant voor taco’s en burrito’s. Wanneer die deur op slot is, slaagt hij erin om in te breken via het raampje van de drive-in. De feiten dateren van kerstochtend, maar omdat de man nog steeds niet is geklist, werden de beelden nu door de lokale politie verspreid.

On Christmas morning, a man broke into a local fast food restaurant, prepared some food, and eventually took a nap. This occurred at the Taco Bell, 4880 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville. Do you know him? @StopCrimeATL 404-577-8477 Details: https://t.co/MObs5TUmeV pic.twitter.com/CD6YC8Jz0a — Gwinnett County Police (@GwinnettPd) 8 janvier 2020

Dutje op de vloer

De man, die kenbaar op zijn gemak was, inspecteerde na zijn succesvolle toegangspoging te keuken. Daar zette hij de frietketel op en gooide wat snacks in het frituurvet. Na die deugddoende maaltijd viel hij in slaap op de vloer, waar hij enkele uren bleef dutten.

De feiten werden pas ontdekt toen de ochtend nadien een werknemer het fastfoodrestaurant opende en hij het geopende eten op het aanrecht zag liggen, schrijft The Atlanta Journal-Constitution. De politie werd gewaarschuwd, maar de verzadigde en uitgeruste inbreker had al lang de benen genomen. Hij nam ook nog een computer en een tablet mee. Door de beelden te verspreiden, hoopt de politie dat iemand hem herkent.

Het bericht BIZAR. Hongerige inbreker breekt in in fastfoodrestaurant, bakt er snacks en valt in slaap verscheen eerst op Metro.