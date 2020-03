Een Britse man schrok zich een ongeluk toen hij een banaan at en hij een vreemde bult op het stuk fruit zag. Toen hij het met een mes opende, kwamen er allemaal kleine gevaarlijke spinnetjes uit.

Nick Southam kocht onlangs enkele bananen in de Lidl in zijn woonplaats Droitwich (Worcestershire). Toen de 49-jarige vader van twee even later een banaan at, merkte hij dat er een uitstulping op de banaan zat. Hij opende het met een mes en zag hoe er tientallen spinnetjes tevoorschijn kwamen. “Het waren er echt veel, maar ik wist niet van waar ze kwamen. Er leefden er nog maar enkelen”, vertelt hij aan Hull Daily Mail.

Bananenimport

De man trok een foto van het nest en zocht op internet over welke spin het ging. Al snel ontdekte hij dat het kamspinnen (Ctenidae) waren. Die komen van nature niet voor in Europa, maar reizen af en toe mee via bananenimport.

Dodelijke beet

Kamspinnen kunnen tot 20 centimeter groot worden en behoren tot de tien meest gevaarlijke spinnen ter wereld. Een beet kan verlamming en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Onbehandeld kan een gebeten persoon al binnen zes uur sterven. Gelukkig bestaat er een tegengif, maar dat moet wel snel toegediend worden na een beet.

Nest of world’s ‘deadliest’ spiders found on banana from Lidl, says shopper https://t.co/CaQZoG6s8W pic.twitter.com/nwUQkGfaHq — Bristol Biz (@BristolBizz) March 11, 2020

