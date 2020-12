Een medische primeur in het Amerikaanse Knoxville: de baby van mama Tina is slechts achttien maanden jonger dan haar moeder. Sterker nog: de baby is hoewel pasgeboren al 27 jaar oud. Hoe kan dat?

Tina Gibson uit de Amerikaanse stad Knoxville werd geboren in april 1991. Haar dochtertje Molly Everette zag op 26 oktober 2020 het levenslicht, maar is technisch gezien al 27 jaar oud. Het was namelijk in oktober 1992, zo’n 18 maanden na de geboorte van haar moeder, dat haar embryo werd ingevroren.

De embryo komt uiteraard niet van Tina zelf, maar wel van een koppel dat het doneerde aan het National Embryo Donation Centre (NEDC). Wanneer koppels zwanger proberen te worden via IVF, worden er vaak veel embryo’s gemaakt om de kansen op succes te vergroten. Eens de zwangerschap gelukt is, kiezen veel ouders ervoor om hun overtollige embryo’s jarenlang tegen betaling te stockeren. Als de kinderwens van de ouders van de embryo vervuld is, kunnen ze ervoor kiezen om hun embryo aan een ander koppel te doneren. En zo geschiedde dat Molly Everette na 27 jaar in de vriezer en negen maanden in de buik toch nog werd geboren.

This record-breaking baby is 27 years old — 2 years younger than her mom https://t.co/M0NzwbhPDQ pic.twitter.com/M7KvVDLe7Q — New York Post (@nypost) December 2, 2020

Record

Embryo’s kunnen heel lang goed blijven, “zolang ze maar correct worden bewaard in een opslagtank voor vloeibare stikstof bij min 396 graden”, zegt dokter Carol Sommerfelt van NEDC in de New York Post. Maar de bewaartijd van Molly Everette was wel een record: nooit eerder bleef een embryo zo lang op de plank liggen. Met dat record stootte Molly nota bene haar zusje Emma Wren van de troon. Die zat 24 jaar lang in de vriezer vooraleer ze uit moeder Tina’s lijf kwam.

Na de geboorte van Emma was het voor ouders Tina en Benjamin, die onvruchtbaar is, een logische keuze om ook gebruik te maken van de resterende embryo van dezelfde ouder. Nu zijn er geen eitjes meer over. De volgende keer kiezen de ouders dus voor adoptie, linkt het.

