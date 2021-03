Wanneer je na een vermoeiende dag thuiskomt, wil je liefst zo weinig mogelijk doen. Ja, de afwas van gisteren staat er nog, maar die loopt niet weg. En koken? Wel, daar heb je ook geen zin in. Dan maar een diepvriespizza, die moeten tenslotte ook op. Er rest dus niets anders meer dan in de zetel te ploffen.

Natuurlijk is een goed boek lezen leuk, maar wanneer ons brein al oververmoeid is, is hersenloze tv kijken het enige wat we kunnen opbrengen. Dan nog heb je de keuze tussen een romcom, een serie die makkelijk wegkijkt of filmpjes kijken op YouTube.

Knapperig geknisper

Als je dat laatste regelmatig doet en dan het liefst in het gezelschap van een grote zak chips, hebben we goed nieuws voor jou. Het Vietnamese creative agency Happiness Saigon heeft namelijk een wel erg handige plug-in ontworpen voor Lay’s. De extensie werkt op Google Chrome en heet Lay’s Crispy Subtitles. Wat de plug-in precies doet?

Wel, wanneer je een YouTube-filmpje kijkt en ondertussen geniet van een zak chips, herkent de extensie het knapperige geluid. Om te vermijden dat je niet begrijpt wat er gezegd wordt, worden de ondertitels vervolgens geactiveerd. Natuurlijk kan je dat ook gewoon zelf doen, maar geef toe, grappig is het initiatief wel. Wij zijn bovendien jaloers op de proefpersonen want naar verluidt waren er 178 uur aan chipsgekauw nodig om de plug-in te ontwerpen.

Het bericht BIZAR. Plug-in activeert automatisch ondertitels wanneer je DIT eet verscheen eerst op Metro.