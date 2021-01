Over smaak valt niet te twisten, maar sommige modeontwerpen zijn op z’n minst twijfelachtig te noemen. We hadden het al eerder over de gescheurde panty’s van Gucci en nu heeft nog een ander luxemerk zich gewaagd aan de bedenkelijke kapotte klerentrend. Ditmaal is het Prada waarmee op het internet volop de draak wordt gestoken.

Hoewel het wereldwijde web geenszins de meest sympathieke plek op aarde is en er een boel loze kritiek wordt geuit op sociale media, kunnen we de heisa ditmaal wel begrijpen. Het luxemerk vraagt namelijk bijna 1.000 euro voor een trui – op zich niets bijzonders, ware het niet dat die er wel erg opmerkelijk uitziet.

Gatenkaas

Wat als je een plakje kaas mixt met een kledingstuk? Wel, dan krijg je waarschijnlijk de nieuwste pull van Prada. Het kledingstuk is namelijk knalgeel (wat volgens Pantone de kleur van het jaar zal worden), is bezaaid met gaten en kost je niet minder dan 950 euro. En dat voor een trui die je deze winter zeker en vast niet warm zal houden. Ben je op zoek naar een luchtig exemplaar met extra ventilatieopties voor de zomer, dan ben je bij Prada wellicht wel aan het juiste adres.

Voor zij die meer houden van een ingetogen look, is de trui er ook in het wit en in het zwart.

