Halloween kan je op alle mogelijke manieren doen schrikken, maar een 23-jarige man werd door iets heel anders de stuipen op het lijf gejaagd: een traditioneel seksritueel opgelegd door de schoonfamilie tijdens zijn huwelijksnacht.

De man onthulde zijn “horrorverhaal” op Reddit. Toen zijn verloofde hem meedeelde dat haar familie er een “speciale huwelijksnachttraditie” op nahoudt, viel hij uit de lucht. Blijkbaar werd er van het koppel verwacht dat ze hun huwelijksnacht zouden beleven in het ouderlijk bed terwijl iedereen buiten aan de deur zou wachten en luisteren.

Tapijtwerk

Van zodra de huwelijksnacht volbracht was, zou een stuk van het laken waaronder ze net seks hadden afgeknipt worden en verwerkt worden in een groot tapijtwerk van de schoonmama. Ondanks dat de 23-jarige man dolgraag met zijn verloofde wil trouwen, heeft hij toch moeten passen voor het ritueel.

”Ik denk dat mijn verloofde meteen zag dat ik niet gelukkig was met die verwachting en ze stelde me meteen voor om te doen alsof. Uiteindelijk kwam mijn schoonmoeder dit te weten en ze stuurde me een tekstbericht waarin stond dat ik ‘niet besefte hoe belangrijk familie is’.” Op Reddit waren andere gebruikers niet mals voor de schoonfamilie van de man: “We leven niet meer in de middeleeuwen he”, zo klinkt het.

