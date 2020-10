Dat 2020 een jaar is dat we niet snel zullen vergeten, is wellicht een understatement. Zelf hadden we, toen we op Oudejaarsavond klonken op het nieuwe jaar, nooit durven denken dat het zo’n vaart zou lopen. En omdat er niets zoveel herinneringen oproept als een geur kan je nu ook een geurkaars kopen die 2020 kort en bondig samenvat.

Het principe lijkt misschien wat bizar en toegegeven, als je de geurencombinatie hoort, is het dat ook. Waarschijnlijk associeert iedereen wel andere geuren met dit jaar, maar de vier die webshop Flaming Crap uitkoos, vinden we zelf wel erg herkenbaar.

Handgel en aftershave

Even een waarschuwing: de kaars bevat dus vier aparte geuren die niet bepaald goed samen gaan. Dat beseft de webshop zelf ook: “Zijn deze geuren complementair? Niet echt, maar een bizarre geur leek ons wel gepast voor een jaar dat in het teken stond van een globale pandemie.” Eerlijkheid duurt het langst. De eerste geur die je herkent in de kaars is die van bananenbrood, als een eerbetoon aan alle thuisbakkers die tijdens de lockdown hun roeping vonden. Daarna volgt die van ontsmettende handgel, want ja, dat hoort er ook bij. Vervolgens ruik je een houtachtige geur, die staat voor de vele DIY-projectjes die dit jaar het licht zagen. Ten slotte ruik je nog aftershave, een hommage aan, hoe kan het ook anders, Joe Exotic, de man van het jaar. Voor de kaars betaal je zo’n 16,5 euro en de ingrediënten zijn ook nog eens duurzaam. Wellicht een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerstmis?

