De regering van Qatar heeft woensdag verontschuldigingen aangeboden voor de gedwongen gynaecologische onderzoeken waaraan meerdere vrouwen op de luchthaven van Doha werden onderworpen. Reden voor het invasieve onderzoek was de vondst van een in de steek gelaten pasgeboren baby in een vuilbak.

De Australische regering had eerder een klacht ingediend bij de autoriteiten in Qatar over de vernedering van, en inwendig onderzoek bij Australische vrouwen op de internationale luchthaven van de hoofdstad Doha begin oktober. Australische media berichtten op zondag dat verschillende Australische vrouwen op het vliegveld werden aangehouden, gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan in een ambulance.

Het luchthavenpersoneel zou op zoek zijn geweest naar de kersverse moeder van een in de steek gelaten baby die gevonden werd in een toiletruimte. Het gynaecologisch onderzoek moest uitwijzen of de vrouwen recent een kind hadden gebaard. De vrouwen werd echter niet om toestemming gevraagd en er was hen ook niets verteld over de vondst van de baby. Er zouden ook vrouwen uit andere landen bij het incident betrokken zijn, al is niet duidelijk hoeveel en van welke nationaliteiten.

Baby in plastic zak onder afval

Drie dagen na het wereldwijde nieuws heeft de overheid van Qatar nu gereageerd op het voorval. De overheid bevestigde dat het invasieve onderzoek oorzaak vond in de vondst van een baby in een vuilbak op Hamad International airport, “in een plastic zak en begraven onder afval”. “Het babymeisje werd gered van wat leek op een schokkende en afschuwelijke poging om haar te vermoorden”, luidt de verklaring op de overheidswebsite. De baby heeft het incident wel overleefd en wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Doha.

Maar de overheid van Qatar geeft ook toe dat de reactie om vrouwen op de luchthaven aan te houden en vaginaal te onderzoeken te extreem en “snel beslist” was. “Zelfs als het doel van deze onderzoeken was om de ontsnapping van de daders van een vreselijke misdaad te voorkomen, betreurt de staat Qatar het leed of de schending van de individuele vrijheden die deze actie kan hebben veroorzaakt bij reizigers”.

“Afschuwelijke schending van onze rechten”

Marise Payne, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag gezegd dat inmiddels duidelijk is dat vrouwelijke passagiers van maar liefst tien vluchten aan de gynaecologische onderzoeken zijn onderworpen. Dat zijn meer vrouwen dan aanvankelijk werd gedacht. In het Australische parlement betitelde Payne de gang van zaken op de luchthaven van Doha als “schromelijk verontrustend” en “beledigend”. De Australische vrouwen spreken van een “afschuwelijke schending van hun rechten”.