In een internationale trein uit België heeft de Koninklijke Marechaussee een man uit Italië aangehouden voor witwassen. Dat gebeurde vlakbij Breda. De Italiaan had ruim 33.000 euro aan cashgeld bij zich, wat hij verstopt had in een zak chips.

Het grootste gedeelte van het geld, bijna 30.000 euro, had de man in de zak gestopt. Volgens de marechaussee voelde de zak een stuk zwaarder dan een ‘normale zak chips’.

De marechaussee controleert wel vaker in de internationale treinen omdat daar regelmatig mensen zonder geldige reisdocumenten worden aantreffen. Dat was ook het geval bij de man uit Italië. Tijdens de controle van de papieren van de man bleek hij geregistreerd te staan als ‘ongewenste vreemdeling’.

29.900 euro tussen de chips

Toen hij werd gefouilleerd trof de marechaussee het contante geld aan. In zijn kleding bewaarde de man 3540 euro. Het overige geld, 29.900 euro, had hij verstopt in de zak chips in zijn tas. De marechaussee meldt dat de man is aangehouden voor witwassen en er nog verder onderzoek wordt gedaan. Het geld is in beslag genomen.

