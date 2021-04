Een Britse Instagramster heeft enkele foto’s van zichzelf gedeeld om aan te tonen hoe anders je eruit kan zien door op een bepaalde manier te poseren. Ze wil daarmee vooral duidelijk maken dat je je best niet spiegelt aan ‘perfecte’ Instagramfoto’s.

Georgie Clarke is een 27-jarige influencer uit Londen. Onlangs deelde ze enkele foto’s van zichzelf waarbij er slechts een minuut tijdsverschil zit tussen de ene en de andere foto. Op de eerste foto ziet haar lichaam er haast perfect uit, op de tweede krijgen we een realistischer beeld te zien.

(Ontspannen) poseren

Ze legt uit dat ze het eerste resultaat bekwam door simpele poseertrucjes toe te passen zodat het lijkt alsof je lichaam er beter uitziet dan het in werkelijkheid is. “Op de linkse foto poseer ik, op de rechtse ontspan ik mezelf. Ik wil hiermee aantonen dat je de eerste foto bekomt als je weet hoe je moet poseren, maar in de realiteit zie ik er ontspannen uit zoals op de tweede foto. Beide foto’s zijn mooi en mogen op Instagram gedeeld worden, maar ik wil hiermee de realiteit achter de ‘perfecte’ foto laten zien. Geloof niet alles wat je ziet op het internet omdat het een plek is waar mensen zich van hun mooiste kant laten zien, niet hun realiteit. Normaliseer normale lichamen”, schrijft ze erbij.

Leren accepteren

Haar volgers waarderen haar oprechtheid enorm. “Bedankt om dit te delen. Nu besef ik dat mijn lichaam normaal en mooi is”, “Ik heb mijn lichaam leren accepteren door jou te volgen”, “Soms is het moeilijk om jezelf niet te vergelijken met wat je op sociale media ziet. Berichten zoals deze helpen enorm”, klinkt het onder meer in de reacties.

