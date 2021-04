Wie al een tijdje samen is met zijn of haar partner, weet dat een relatie niet altijd rozengeur en maneschijn is. Soms maak je nu eenmaal moeilijke momenten mee of sluipt de sleur erin. Uiteraard is dat geen reden om het op te geven, maar het kan je wel aansporen om even wat meer moeite in je relatie te stoppen.

Er zijn meerdere manieren om je relatie met je partner nieuw leven in te blazen. Alles hangt af van de problemen waar jullie mee te maken krijgen. Als je vooral verlangt naar de roze wolk van het begin van jullie relatie en opnieuw verliefd wil worden op je wederhelft, is de ‘Montage-Awareness Therapy’ wellicht wat voor jou.

Romantische film

Het is relatietherapeut Adam Fields die de techniek in Women’s Health Magazine uit de doeken doet. De therapie is gebaseerd op de romantische films die we zo graag kijken. Door terug te denken aan alle mooie momenten die je samen met je partner beleefde, kan je volgens hem dat verliefde gevoel terugbrengen. Zet dus een vleugje muziek op, sluit je ogen en denk aan de volgende negen momenten uit je relatie. Je zal zien: je bekijkt je partner nadien met een heel andere blik.

Negen stappen

De eerste date met je partner. Het moment waarop je partner je een perfect cadeau gaf. Jullie eerste kus. Een fysieke activiteit die jullie beiden beoefenen. Een bijzonder stomende vrijpartij. Een moment waarop jullie samen de slappe lach hadden. Een vakantie die je nooit zal vergeten. De dag waarop je je partner voorstelde aan je vrienden. Een rustig moment, thuis, samen in de zetel.

