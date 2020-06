Heb jij er altijd al eens van gedroomd om in het bed van Leonardo DiCaprio te slapen? Goed nieuws, want hij en vele andere internationale sterren verhuren nu een van hun huizen. Belangrijk detail: je moet er wel wat centjes voor opzijzetten. Ontdek snel in wie z’n villa’s je kan overnachten!

Als je zin hebt om je vakantie wat luxueuzer te maken, dan kan je misschien eens overwegen om een huis van een internationale beroemdheid te huren. Ze verhuren hun landgoed namelijk aan toeristen, maar er hangt wel een pittig prijskaartje aan vast.

Leonardo DiCaprio

De acteur Leonardo DiCaprio won niet alleen veel Oscars, maar hij bouwde ook heel wat prachtige huizen. Een van die stekjes in Palm Springs verhuurt hij nu voor het schappelijke prijsje van 3.420 euro per nacht. Je krijgt er wel meerdere terrassen, verschillende zwembaden en enkele tennisbanen voor in de plaats.

Harry Houdini

Kan jij goed toveren? Probeer je dan maar naar de villa van goochelaar Harry Houdini in Laurel Canyon te katapulteren. Daar oefende hij al z’n trucs voor hij ze aan het publiek liet zien. Wie weet ontdek je zelfs nog een van z’n geheimen achter zijn kunstjes. Gewoon even 1.418 euro per nacht betalen en het huis is van jou.

Claude Monet

De impressionistische schilder Claude Monet is wel al even dood, maar Het Blauwe Huis in het Nederlandse stadje Zaandam staat er nog wel. Op deze bijzondere locatie schilderde hij Waterlelies, een van z’n bekendste schilderijen. Er hebben heel wat renovaties plaatsgevonden in dit pand en er staan zowel antieke als moderne meubels. De prijs valt deze keer veel beter mee, want het kost slechts 410 euro per nacht.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe kennen we beter als de acteur die de rol van Harry Potter in de vele films vertolkt. In de wijk Soho in New York heeft hij een groot appartement gekocht en dat verhuurt hij nu voor 17.324 euro per maand. Haal je spaarpotje dus al maar leeg.

Frank Sinatra

Ook de fans van Frank Sinatra hebben geluk, want de zanger verhuurt zijn landgoed in Palm Springs voor 2.279 euro per nacht. Het huis kreeg ook wel de naam Twin Palms en werd in 1947 ontworpen door de architect E. Stewart.

