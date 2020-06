Een wildplasser werd afgelopen weekend gearresteerd nadat hij op een voetlengte van een gedenksteen had geürineerd die gewijd is aan de vermoorde politieagent Keith Palmer.

Afgelopen zaterdag zakte een meute van 1.000 man af naar Westminster. De manifestanten, waarvan velen afkomstig uit extreemrechtse kringen, beweerden dat ze de standbeelden van prominente figuren kwamen beschermen tegen de beeldenstorm van antiracismebetogers. De wildplasser in kwestie zou deelgenomen hebben aan die actie, die later ontaardde in een gewelddadig treffen met de ordetroepen.

Een omstaander nam foto’s van de man terwijl die vlak naast de gedenksteen plaste. Die beelden circuleerden al snel op sociale media. Tobias Ellwood, een geschokte parlementariër die eerste hulp had geboden aan Palmer nadat die werd neergestoken tijdens een terroristische aanval, riep in een tweet op om de wildplasser te helpen identificeren. Hij noemde het beeld “weerzinwekkend”.

Absolute shame on this man.

Of all the images to emerge over these few testing days I find this one of most abhorrent.

Please help identify him. pic.twitter.com/8ydcNmTWrN

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) June 13, 2020