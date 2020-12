Het zal je maar overkomen. Je doet een potje klei van je kind open en vindt daarin iets wat verdacht veel weg heeft van een stuk brein. Dat is precies wat de Amerikaanse Courtney Seals meemaakte. De vrouw uit Corinth Mississippi belde het noodnummer toen ze het defecte speelgoed zag, waarvan de inhoud op bebloede hersenen leek.

Dat melden buitenlandse media. Voor haar zoon kocht Seals een pak klei, dat ook potten met gele en blauwe klei bevatte. Die potjes waren prima. Maar de moeder deinsde terug bij het openen van het rode bakje. Ze schreef: “Dit is geen kiddy dough. Het lijkt een brein of een soort orgaan te zijn, mogelijk zelfs lichaamsdelen.”

Foto’s op Facebook

Seals deelde na de vondst de foto’s van de bruinrode hersenachtige inhoud op Facebook. Op de foto’s is ook een geleiachtige substantie te zien. Volgens de moeder kwam uit het potje een ammoniakgeur. Ze kon niet geloven wat ze zag, en zocht online of dit soort situaties vaker voorkomen bij speelgoedklei. “Ik heb dit nog nooit zien gebeuren bij speelgoedklei. Dit is absoluut walgelijk en enigszins traumatiserend”, schreef ze op Facebook.

Uitgebreid brein-onderzoek

Na het belletje naar de politie, is er een uitgebreide test gedaan op het ‘brein’. Daaruit bleek dat het materiaal te zacht was om een brein of ander lichaamsdeel te zijn. De politie legde haar uit dat het hier ging om een fabrieksfout.

De post veroorzaakte heel wat commotie op het sociale mediaplatform. “Dit lijkt meer op ingewanden”, reageerde iemand. Een ander adviseerde haar zelfs om contact op te nemen met de FBI voor een second opinion.

“Ik heb overal op internet gezocht voordat ik dit deelde op Facebook. Maar ik vond niets dat zelfs maar enigszins vergelijkbaar was, dus ik was bang!”, aldus de vrouw. Ze heeft zich inmiddels verontschuldigd bij de politie voor het veroorzaken van de commotie.

