BIZAR. Het is zo koud in Florida dat het leguanen regent (video)

Terwijl bij ons storm Corrie toeslaat en een ijzige sneeuwstorm het noorden van de Verenigde Staten teistert, kampt ook de Amerikaanse staat Florida met een stevig koudefront. Vooral in het zuiden van de staat worden vriestemperaturen verwacht. De lokale weermannen waarschuwen hun bewoners echter nog voor een ander wel erg uniek fenomeen: een regen van leguanen.

Koude arctische lucht zorgt voor een van de koudste periodes in meer dan tien jaar in Miami. Op verschillende plaatsen zal het vriespunt bereikt worden. In België zouden die temperaturen niet noodzakelijk zorgen baren, maar voor de iguanen, een soort leguaan, in Zuid-Florida zijn vriestemperaturen wel degelijk slecht nieuws.

Jan 30: A cold morning…not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard…but we have our own lizards to worry about.

Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a

— NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022