Serveerster wil kleinere borsten nadat ze DIT meemaakt: «Het was zo gênant!»

Een Britse vrouw wil zo graag een borstverkleining laten uitvoeren dat ze een crowdfunding is gestart zodat ze het kan betalen. Ze ondervindt immers te veel last van haar grote boezem en begaat op het werk het ene gênante incident na het andere.

Carly Smart is een 21-jarige serveerster uit Wellingborough, een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire. De jonge vrouw heeft een 80JJ-cup die 9,5 kg weegt. Ze heeft daardoor regelmatig rugpijn en als ze voorover buigt, voelt het alsof ze «stikt».

Knoopjes los

Maar daar blijft het niet bij. Zo maakt ze op haar werk voortdurend gênante dingen mee door haar grote borsten. «Eén van mijn borsten raakte de waterkoker waardoor ik mijn tepel verbrandde. Ik had het 20 seconden lang niet eens door. Dienbladen moet ik hoger dragen omdat ik al heel vaak glazen heb omgestoten met mijn borsten. En een tijdje geleden sprongen de knoopjes van mijn outfit allemaal tegelijkertijd open voor de ogen van vijf klanten. Ik had nog nooit zoiets gênants meegemaakt», vertelt ze in Daily Star.

Geld bij elkaar krijgen

Carly wil nu zo snel mogelijk een borstverkleining ondergaan. Zo’n ingreep kost echter 7.000 pond (8.385 euro). Een stuk kan ze zelf betalen, maar ze is nu een crowdfunding gestart om de resterende centjes bij elkaar te krijgen. Van de 1.500 pond (1.800 euro) heeft ze intussen al 540 pond (648 euro) gekregen.

