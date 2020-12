Het is december, het is koud buiten en we zitten volop in de coronacrisis. Wat onder andere betekent dat je niet op restaurant mag gaan, maar alleen maaltijden mag afhalen. Op een mooie vrijdagavond beslis je dus om een burger te gaan halen bij je favoriete restaurant, maar eens je thuis bent, is die helemaal koud. Erg vervelend.

Dat vonden Henk, Joost en Chris duidelijk ook. Als je dan toch geld uitgeeft en een lekker sappige burger gaat afhalen, wil je dat die onder de beste omstandigheden én warm thuis geraakt. Ze vonden niet meteen een oplossing voor het probleem en dus gingen ze zelf aan de slag.

Acht vetbestendige zakken

Het nam drie jaar in beslag, maar uiteindelijk slaagden de drie Nederlandse vrienden erin om The Burger Jacket te ontwerpen. Een jas die je warm houdt bij temperaturen tot zeker -25°C, maar die ook denkt aan je eten. Elk exemplaar beschikt namelijk over acht geïsoleerde, vetbestendige zakken om je burger in op te bergen. Meer dan genoeg dus voor jou én een paar vrienden. Het mag dan misschien klinken als een grap, maar toch kan je de jas echt kopen als een kerstcadeautje. Je moet er wel wat voor over hebben; de uiteindelijke prijs zal 445 euro bedragen, maar voorlopig koop je hem tegen de startprijs van 299 euro via de website. Ideaal voor die persoon in je leven die echt BIJNA alles al heeft.

Het bericht BIZAR. Deze jas houdt je hamburgers warm verscheen eerst op Metro.