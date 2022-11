BIZAR: Dame gebruikt seksspeeltje als ‘massagetoestel’ tijdens de werkuren (video)

Te lang voor een scherm zitten, kan soms lastig zijn…

Daarom is het belangrijk om een goeie houding aan te nemen en ook geregeld even recht te staan. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, dan kan een korte massage misschien ook wel deugd doen. Dat moet ook onderstaande dame gedacht hebben toen ze besloot om haar nek wat te ‘soigneren’.

Seksspeeltje

Aan een medewerker vragen om even kort een massage te geven, is misschien niet altijd even wenselijk. Daarom besloot de vrouw om een seksspeeltje te gebruiken als massagetoestel. Een collega zag het allemaal gebeuren en filmde het wel erg bijzondere tafereel. ’t Zal wel deugd gedaan hebben, daar niet van. Maar het is en blijft toch een gek zicht. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag