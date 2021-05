Een Amerikaanse vrouw is na zes maanden levend en wel teruggevonden in een natuurgebied in Utah. De vrouw had al die tijd geleefd van mos en water uit de rivier.

De vrouw verdween zes maanden geleden spoorloos. De politie trof haar wagen aan op de parkeerplaats van het natuurgebied, maar kon de vrouw niet lokaliseren. Meerdere zoektochten hadden niks opgeleverd. De familie wees er wel op dat de vrouw met psychische problemen kampte.

Drone

De autoriteiten gaven niet op en zetten nog één laatste zoekactie op poten. Met behulp van een drone gingen ze opnieuw op zoek, maar die stortte op een gegeven moment neer. In de zoekactie naar de drone, vonden ze ook plots de vrouw. Ze woonde al die tijd in een tentje.

“De 47-jarige vrouw was behoorlijk vermagerd en was zwak”, klinkt het bij de politie. “Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat de vrouw uit vrije wil in het natuurgebied verbleef. Ze vertelde aan ons dat ze mos at en water uit de rivier dronk.” De vrouw werd onderworpen aan een psychische evaluatie. “Ze heeft niets illegaals gedaan en mag, als ze dat wil, uiteraard terugkeren naar het gebied.”

