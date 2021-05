Een Britse vader is op straat doodgestoken nadat hij een dakloze man probeerde te helpen die aangevallen werd door een groepje tieners. Het slachtoffer laat vier dochters achter.

De 34-jarige James Gibbons was de verjaardag van zijn tweeling aan het vieren toen hij besloot om een dakloze man te trakteren op wat eten. Op dat moment viel een groepje tieners de dakloze man echter lastig, waarop James tussenbeide wilde komen. Maar de ruzie liep volledig uit de hand, want James werd neergestoken. Hij stierf ter plaatse. De politie heeft ondertussen drie jongens en twee meisjes gearresteerd, ze zijn tussen de 13 en 16 jaar oud.

James Gibbons, 30 has been man Stabbed to death on an estate that locals call 'Alcatraz' in Laindon, Essex, at around 9.30pm on Sunday.

Police have arrested three boys and two girls aged between 13 and 16 for Murder https://t.co/ScCm5Efadh pic.twitter.com/F94meziubD

— London & UK Crime (@CrimeLdn) May 5, 2021