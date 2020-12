Nu de coronacijfers in de Verenigde Staten dag na dag recordhoogtes halen, zaait een hooggeplaatste gezondheidsfunctionaris uit de Amerikaanse deelstaat Wyoming twijfel over de oorsprong van het virus.

De functionaris, verbonden aan het gezondheidsdepartement van Wyoming, het overheidsorgaan dat de coronapandemie in de staat moet bestrijden, trekt de oorsprong van de pandemie in twijfel.

Volgens een manager van het departement, Igor Shepherd, is de pandemie en de ontwikkeling van een vaccin een poging van Rusland en China om het communisme wereldwijd te verspreiden. Shepherd deed die uitspraak afgelopen maand op een evenement in Loveland, Colorado, waar hij gastspreker was.

Recordaantal coronabesmettingen in VS

De omstreden quote lekte vorige vrijdag uit, toen de VS een nieuw record van 229,077 coronabesmettingen rapporteerden. Op hetzelfde evenement noemde de man het aankomende coronavaccin tevens een “biologisch wapen”, bericht NBC.

Shepherd werkt sinds 2013 voor het gezondheidsdepartement en had een rol in het coronaresponsteam. Volgens de woordvoerder van het departement was dat wel geen leidinggevende rol.

Het bericht BIZAR. Amerikaanse gezondheidsfunctionaris noemt pandemie ‘communistisch complot’ verscheen eerst op Metro.