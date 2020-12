Een granaat die wordt aangezien voor een fossiel. Het overkwam de Engelse Jodie Crews (38) en haar dochter Isabella (8). Ze vonden een vreemd uitziend voorwerp op het strand van Sandown, in de buurt van Brighton. Zij dachten dat het een fossiel was en namen het ding mee naar huis.

Na het posten van de foto’s op Facebook, suggereerde een vrouw dat het ‘walviskots’ zou kunnen zijn. Op advies stak Crews een hete speld in het voorwerp, en begon de waslaag rond de granaat te smelten. Het veranderde al snel in een ‘vuurbal’ in de woning. In werkelijkheid ging het dus om een nog werkende granaat.

Overlevingsmodus

“Het was gewoon een vuurbal geworden! Mijn dochter schreeuwde en rende de achterdeur uit. Ik pakte de granaat en rende ermee op armlengte de keuken in, waar ik hem in de gootsteen gooide”, zegt ze tegen Metro UK. De plastic vensterbank heeft er daarbij flink van langs gekregen. Ze geeft aan dat ze in overlevingsmodus waren gegaan.

Tweede Wereldoorlog

“Ik rende naar boven voor een natte handdoek, om eroverheen te gooien en uit te doven. De adrenaline nam het over.” Crews eerste gedachten tijdens de gebeurtenis was om haar dochter, katten en honden te redden.

De buren belden de hulpdiensten en eenmaal aangekomen vertelde een brandweerman dat het object waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog komt. Hij gaf aan dat normaal gesproken de granaat volledig bedekt zou zijn met een beschermende waslaag. Mogelijk is het drinkwater uit de kraan door de explosie vervuild. Daarom mag er voorlopig niet uit worden gedronken.

Zo zwaar als een pak suiker

“De granaat had vreemde richels en leek meer op een stuk bot. Het woog hetzelfde als een pak suiker. Ik dacht dat het misschien een oud kniegewricht was, want het voelde helemaal niet metaalachtig aan”, zegt de vrouw. Ze is blij dat ze er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen.

Het bericht BIZAR. Moeder en dochter zien granaat aan voor iets anders en dat loopt mis verscheen eerst op Metro.