Een opvallende huiswerkvraag heeft kwaad bloed gezet bij de ouders van enkele leerlingen van een Amerikaanse middelbare school. De leerlingen moesten immers uitzoeken wie een vrouw verkracht had.

De 14- en 15-jarige leerlingen van de Klein Collins High School in Houston (Texas) keken onlangs raar op toen ze hun huiswerk maakten. Bij een van de vragen moesten ze uitvissen wie de dader was in een verkrachtingszaak. De vraag luidde als volgt: “Suzy werd verkracht in een steegje. De politie onderzocht een spermastaal dat ze op de plaats delict hadden aangetroffen en pakte drie verdachten op. Wie van hen verkrachtte Suzy?”.

Smakeloos

Enkele leerlingen toonden de bewuste vraag aan hun ouders. Een van hen, Cookie VonHaven, uitte haar ongenoegen voor de camera. “Ik begrijp niet waarom leerkrachten zo’n onsmakelijke vraag bedenken. Meisjes van die leeftijd weten dat verkrachting gedwongen seks is en dat maakt hen overstuur. Daarom kan ik me niet inbeelden waarom een leerkracht zo’n vraag in hun huiswerk zou steken”, vertelde ze aan KPRC2.

Maatregelen getroffen

Na een storm van kritiek van verschillende ouders maakte het schoolbestuur duidelijk dat het om een fout ging en dat de vraag geen onderdeel uitmaakte van het lessenpakket. Het schoolbestuur zei dat ze uitgezocht hadden hoe dit had kunnen gebeuren en dat ze de nodige maatregelen hebben getroffen.

