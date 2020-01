Een 17-jarig meisje uit Somzée, Namen, is overleden door het toxischeschocksyndroom (TSS). Dat wordt onder andere veroorzaakt door het te lang inhouden van sterk absoberende tampons.

De moeder van Maëlle, een jong meisje in de fleur van haar leven, plaatste het relaas van de noodlottige 48 uur waarin ze haar dochter kwijtraakte op Facebook. Ze doet dat om mensen bewust te maken van het gevaar van het toxischeschocksyndroom. “Onze Maëlle, zeventien jaar, een sportieve dame die vol in het leven stond en nog veel plannen had, heeft ons in minder dan 48 uur verlaten door de toxische shock van haar tampons”, klinkt het.

Buikgriep

Aan RTL info vertelde de moeder dat het allemaal heel snel ging. Maëlle kreeg na het sporten plots hoge koorts, moest braken en had diarree. De dokter van wacht diagnosticeerde haar met buikgriep, maar de volgende dag was de koorts nog steeds even hoog. Die nacht kon ze niet meer opstaan van de duizeligheid, en omdat haar bloeddruk zo laag was, belden de ouders een ambulance.

In het ziekenhuis Notre Dame in Charleroi werd opnieuw de diagnose van buikgriep gesteld. Het ging echter steeds slechter met Maëlle, die uitdrogingsverschijnselen vertoonde, en ze werd naar intensieve zorgen verplaatst. Daar stelden de dokters vast dat het niet om buikgriep maar om het toxischeshocksyndroom ging. Helaas kwam alle hulp te laat, en overleed Maëlle een dag later.

Bacterie

Moeder Laurence verwijt alle behandelende artsen en verpleegkundigen de aanvankelijk verkeerde diagnose niet. “Ze hadden misschien eerder de vraag moeten stellen of Maëlle een tampon droeg. Voor de rest is ze goed behandeld.” Bij het toxischeshocksyndroom, ook wel de tamponziekte genoemd, ontstaat een infectie met de bacterie staphylococcus aureus. Die kan ook op andere manieren in het lichaam binnendringen, maar sterk absorberende tampons die de te lang worden ingehouden vormen door de ophoping van vaginaal vocht een broeihaard voor de bacterie. Symptomen zoals zeer hoge koorts, griepverschijnselen, lage bloeddruk en braken duiden op een infectie. Indien die tijdig wordt herkend, kan ze vrij gemakkelijk met antibiotica worden behandeld. De ziekte is daarom in slechts 5% van de gevallen dodelijk. Het lichaam treedt bij infectie in een soort van schocktoestand, waarna de organen uitvallen. Dat leidt tot de dood.

Ook mannen kunnen (op andere manieren) geïnfecteerd worden met het toxischeschocksyndroom. De ziekte komt wel het vaakst voor bij menstruerende vrouwen jonger dan 30.

