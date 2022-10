Belgen eten nog te vaak ongezond. Dat is de conclusie van onze overheid. We eten niet gevarieerd genoeg conform de voedselaanbevelingen. Hierbij krijgen we te veel energierijke en nutriëntarme voedingsmiddelen binnen. Kortom voeding waarbij je heel snel een suikerkick krijgt (dus energie), maar eigenlijk weinig belangrijke voedingsstoffen tot je neemt. Als gevolg hiervan wordt het lichaam overladen met suiker en vetten, maar missen zij de belangrijkste vitaminen en mineralen. Dit kan leiden tot overgewicht en obesitas, maar ook tot allerlei andere lichamelijke- en zelfs mentale klachten. Maar hoe zouden we dit op kunnen lossen?

Gevarieerd eten

De vraag ‘wat eten we vandaag?’ wordt in veel gezinnen met enige regelmaat gesteld. Want hoe lastig is het om elke avond weer iets nieuws te verzinnen. Gevarieerd eten is niet gemakkelijk. Je valt toch al snel terug in je oude gewoontes. Natuurlijk is het niet erg om regelmatig dezelfde gerechten te eten. Gebeurt dit echter té vaak, dan loop je het risico dat je lichaam tekorten op gaat lopen. Zeker wanneer de keuzes eigenlijk al niet zo gezond waren.

Een goede manier om zonder al te veel zorgen gevarieerd te eten is door het gebruik van een maaltijdbox. Maaltijdboxen zijn in de afgelopen vijf jaar heel populair gebleken. Met name de coronacrisis zorgde voor een gigantische ontwikkeling in de populariteit van de maaltijdbox. Inmiddels zijn heel wat nieuwe maaltijdboxen in Vlaanderen beschikbaar geworden en maken we hier massaal gebruik van.

Wel zo handig. Wekelijks worden er namelijk nieuwe recepten toegevoegd. Zo biedt HelloFresh wekelijks twintig nieuwe recepten. Zo wordt het een stuk gemakkelijker om meer variatie in je dieet aan te brengen. Bovendien is er bij elk recept nagedacht over de benodigde hoeveelheid vitamines en mineralen. Zo weet je zeker dat je elke avond een gezonde maaltijd op tafel zet.

Dit doet de overheid

Het is niet alleen belangrijk dat Belgen bekend zijn met de voedselaanbevelingen in ons land. Ook de overheid moet stappen ondernemen om gezond en gevarieerd eten aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit te verlagen. Op dit moment is het voor gezinnen met een krap budget bijvoorbeeld vaak goedkoper om ongezonde alternatieven te kiezen. Dat is natuurlijk erg tegenstrijdig wanneer je juist graag ziet dat de bevolking gezonder gaat eten. Naar verwachting zal hier in de toekomst dan ook verder aan gewerkt worden.

Er zijn in de afgelopen jaren natuurlijk al dingen veranderd. Zo is er achter de schermen hard gewerkt om de hoeveelheid suikers en calorieën in veel producten te verlagen. Vergeleken met twintig jaar geleden zijn veel producten een stuk ‘gezonder’ gemaakt. Hierdoor zal zelfs een zogenaamde ongezonde keuze tot minder problemen leiden.

Ook is er inmiddels meer kennis over wat gezond eten precies inhoudt. Er zijn ongelooflijk veel reclamecampagnes geweest. We weten hoeveel we moeten bewegen, wat we moeten en hoeveel we moeten drinken om gezond te blijven. Die kennis was er vroeger niet. Dit alles maakt dat de bevolking zich meer bewust wordt van voeding en (hopelijk) ook betere keuzes gaat maken.