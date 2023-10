Beginnend aan je outdoor lifestyle? Hier een paar tips

Een outdoor lifestyle is niet voor iedereen. Het moet je echt liggen, er is namelijk veel uit de natuur te halen maar daar horen ook de mindere dingen bij zoals onweer, hagel, harde wind en regen. Voor een buiten persoon is niks te gek want ondanks de mindere dingen zijn zij altijd blij om buiten te zijn. Dus ben je iemand die helemaal blij wordt van buiten zijn maar heb je nog niet veel ervaring met alle leuke activiteiten die je buiten kan doen. Dan heb ik hier een paar tips.

Fietsen

Bijna iedereen heeft het wel geleerd maar niet iedereen doet het met plezier, veel mensen moeten er niet aan denken om door de regen te moeten fietsen, laat staan voor het plezier. Er zijn natuurlijk genoeg regenjassen die je beschermen tegen de regen, bijvoorbeeld tenson regenjas of regenjas fiets heren. Het regent natuurlijk niet altijd dus als je wel van fietsen houdt maar niet van regen dan kan je ook altijd fietsen met mooi weer. Fietsen is wel een mooi begin om veel buiten te zijn en van de natuur te genieten. Langs het water fietsen of lekker door het bos. Er zijn heel veel fietsroutes hier in Nederland, België of Duitsland.

Wandelen

Als fietsen niet echt jouw ding is, kan je altijd nog gaan wandelen of als je in een rolstoel zit met je rolstoel op pad door de natuur. Er zijn veel bossen en heidegebieden in Nederland, België en Duitsland die zelf met een rolstoel te begaan zijn. Wandelen kan voor veel rust zorgen, je kan even helemaal tot rust komen door alleen maar even in de natuur te zijn. Daardoor gaat je nachtrust vaak ook beter worden omdat je dan makkelijker kan ontspannen. Daarnaast is het natuurlijk super gezond en leuk om te doen, vooral als je met een maatje gaat wandelen.

Buiten sporten

Er zijn veel buiten sporten die ook een beetje adrenaline kunnen opwekken, even iets anders dan voetballen, al is dat ook super leuk. Hier een paar verschillende buitensporten

Mountainbiken

Dit kan natuurlijk best simpel zijn door alleen lekker door het bos te gaan. Maar je kan het ook wat moeilijker maken door speciale mountainbike routes te fietsen. Je kan het op een gegeven moment nog moeilijker maken door de heftige routes te pakken maar niks is een must natuurlijk.

Trailrunning

Vind je het maar saai over de weg of de stoep hardlopen? Je kan dan even door het bos natuurlijk maar toch wil je nog wat extra’s hebben dan kan je voor trailrunning gaan. Dan ren je door de natuur waar geen weg ligt, net zoals mountainbiken eigenlijk maar dan te voet. Dan kom je ruige stenen tegen, beekjes, smalle paadjes en heuvels.

Survival run

Voor echte die hards die dol zijn op het uiterste opzoeken is survivalrun echt geweldig. Niet alleen je conditie moet goed zijn maar je moet ook nog sterk en handig zijn. Zo snel mogelijk door het parcours komen is wat iedereen wil die deze sport beoefend