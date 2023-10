Opvallen in de horeca: hoe doe je dat?

Tussen het concurrerende horeca aanbod is opvallen van essentieel belang. Hoe trek je immers de aandacht van klanten en zorg je ervoor dat iemand een prettige ervaring heeft? Het inzetten van promotiemateriaal kan een sterk hulpmiddel zijn om een restaurant, café of bar te onderscheiden van de rest. Het zorgt immers voor merkherkenning, kan sfeer creëren en stelt je in staat om belangrijke informatie op een aantrekkelijke manier te communiceren. Lees hier wat de meest effectieve manieren zijn om op te vallen in de horeca.

Bedruk je eigen bierviltjes voor gespreksstof

Een subtiele maar toch effectieve manier voor promotiemateriaal in de horeca is gebruik maken van bedrukte bierviltjes. Het is wel zo netjes om ieder drankje uit te serveren met een viltje, dus waarom zou je niet jouw eigen bierviltje laten bedrukken? Het is een eenvoudige manier om jouw boodschap onder de aandacht te brengen, terwijl je de gasten ook nog eens verblijdt met een lekker drankje.

Een sterk ontwerp kan zelfs zorgen voor betrokkenheid en gespreksstof onder de gasten. Plaats er een grappige boodschap op of integreer een interactief element zoals een puzzel of wedstrijd. Met een creatief ontwerp zullen mensen er vanzelf over blijven praten en laat je een blijvende indruk achter!

Zorg voor aantrekkelijke presentatie van gerechten

De eetervaring van gerechten kan versterkt worden door de presentatie ervan. Dit begint al bij het ontwerp van een menukaart. Wanneer deze de gerechten op een aantrekkelijke manier presenteert, kan dit de ervaring én het bestelgedrag van mensen daadwerkelijk beïnvloeden.

Zorg dat jouw gerechten van de kaart afspatten en de klant zéker nog een keer terug wilt komen om de rest te komen proeven. Niet met de cliché, en vaak onsmakelijke, foto’s van de gerechten zelf, maar met een aantrekkelijk design. Gebruik herkenbare kleuren in de huisstijl en andere elementen om bepaalde drankjes en gerechten te benadrukken. Je kunt hier alle kanten mee op, om een blijvende indruk achter te laten.

Speciale aanbiedingen aankondigen met buitenreclame

Buitenreclame zoals banners langs het pand of borden aan de rand van het terras zijn een uiterst effectieve manier om voorbijgangers naar de zaak te trekken. Door grote banners zien mensen al van een afstand dat er iets gaande is, waardoor nieuwsgierige blikken al snel jouw kant zullen opkomen.

Vaak willen mensen ook van een afstandje even het menu kunnen inzien, of een indruk krijgen van de kaart, voordat ze een plekje gaan zoeken. Geef mensen dan ook die gelegenheid! Je valt op voor een groot publiek én je kan mensen overhalen door een leuke aanbieding. Zondag om 20:00 uur cocktails voor de helft van het geld? Tot dan!

Online aanwezigheid is key

Naast de presentatie en promotie in de regio, is online aanwezigheid tegenwoordig key. Voordat mensen op pad gaan, zijn er genoeg die vooraf de reviews op Google trekken, de menukaart alvast opzoeken of online een plekje willen reserveren. Wanneer jouw online aanwezigheid niet up to date is kan dit een enorme dooddoener zijn voor potentiële gasten.

Zorg daarom voor een strakke online uitstraling met professionele foto’s, actuele informatie en leuke nieuwtjes over de zaak. Sociale media zijn het platform om het persoonlijke verhaal achter de horeca naar buiten te brengen, dus maak daar gratis gebruik van!

De sterkste strategie is om zowel jouw online als offline aanwezigheid met elkaar te combineren. Zorg voor een strakke website, up to date social media kanalen en laat bovengenoemde promotiematerialen en drukwerk eenvoudig maken bij een online drukkerij. De sterke combinatie van online en offline marketing zorgt ervoor dat mensen niet meer om jouw horeca zaak heen kunnen!