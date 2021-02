Televisiemaker Bart De Pauw tekent geen hoger beroep aan tegen een tussenvonnis van de Mechelse correctionele rechtbank over het gesloten houden van een verzegelde enveloppe. Dat laten zijn advocaten weten in een persmededeling. De verdediging neemt deze beslissing om een langere vertraging in het proces tegen te gaan.

De advocaten van De Pauw benadrukken dat ze principieel vinden dat ze inzage moeten krijgen in alle documenten die in het dossier zitten, dus ook de verzegelde enveloppe maar geven aan dat ze zich, om het proces niet langer te vertragen, neerleggen bij het tussenvonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen van 11 februari.

Geen extra vertraging

“Dit standpunt is het resultaat van een grondige analyse van niet alleen het tussenvonnis, maar van het ganse dossier”, laat meester Michaël Verhaeghe weten. “We blijven er principieel bij dat de rechten van verdediging in een strafdossier een maximale transparantie vereisen van àlle stukken die er in zitten. Maar met vele maanden extra vertraging van het proces is de familie De Pauw ook niet gediend. Wij zullen de beslissing van de rechtbank dan ook niet aanvechten.”

Voorbereiding pleidooi

“Zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven, hebben we heel veel te vertellen en dat zal dan ook gebeuren waar het hoort, in de rechtszaal”, vult meester John Maes aan. “Overigens beschikken we over belangrijke aanknopingspunten die ons toelaten om bepaalde zaken in de gesloten omslagen toch nog te kunnen reconstrueren. Wij kunnen onze pleidooien dus ook zonder die omslagen goed voorbereiden.”

Op de zitting van 25 februari wordt de proceskalender bepaald en weten alle partijen wanneer het dossier ten gronde zal worden gepleit.

