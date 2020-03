Een arts, die in New York op een intensive care werkt, luidt de noodklok. “Als we zo doorgaan, is er een heel reële kans op het allerslechtste scenario”, zegt ze tegen Sky News.

“Het virus is echt op een ongekende manier mensen aan het doden”, aldus Kamini Doobey. “Jonge mensen, oudere mensen,… We zien een hoge besmettelijkheid en verspreidingssnelheden die we nooit eerder hebben meegemaakt.”

Ze vervolgt: “Er zijn tekorten in ziekenhuizen, medisch personeel is ziek. Zieke en stervende patiënten komen binnen en putten onze middelen uit. We moeten beslissen wie we wel en niet helpen.”

“We staan niet op een slagveld”

Ook de medici zelf staan onder grote druk. “Er wordt ons eigenlijk gezegd dat we ons mondkapje een hele week moeten dragen, zodat we de voorraad niet meteen uitputten. Er wordt ons gezegd dat we erop moeten letten dat het kapje in goede staat blijft. Maar dit is een serieuze crisis en wij hebben recht op bescherming. We staan niet op een slagveld. We zijn niet in oorlogsgebied.”

In de staat New York zijn 37.000 besmettingen vastgesteld. Er liggen meer dan 5.300 mensen in het ziekenhuis. Dat is 40 procent meer dan een dag eerder. Zo’n 1.300 patiënten liggen op de intensive care, 45 procent meer dan gisteren.

Het bericht Amerikaanse arts luidt de alarmbel: “Virus doodt op ongekende wijze” verscheen eerst op Metro.