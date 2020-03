De laatste weken doet er veel informatie over het coronavirus de ronde, maar niet alles daarvan is correct. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een website gelanceerd waarop foute beweringen rechtgezet worden.

Het coronavirus beheerst de voorbije weken ons dagelijks leven en het nieuws. Er doet ontzettend veel informatie over de ziekte de ronde, maar niet alles is correct en het is soms moeilijk om te onderscheiden wat fake news is en wat niet. Daarom heeft de WHO een website gelanceerd om bepaalde stellingen te ontkrachten. Hieronder vind je daar vijf voorbeelden van.

Het coronavirus kan niet overleven in warme gebieden

Fout: De WHO meldt dat volgens de huidige wetenschappelijk informatie het coronavirus overgedragen kan worden in elke regio. Dat betekent dat ook mensen in warme en vochtige landen niet immuun zijn.

Het coronavirus sterft bij koude temperaturen

Fout: De temperatuur in het menselijke lichaam bedraagt in principe tussen de 36,5 en 37 graden Celsius, los van de buitentemperatuur of de weersomstandigheden. Er is daarom geen reden om te geloven dat de koude het coronavirus of een andere ziekte kan stoppen.

Handdrogers doden het coronavirus

Fout: Handdrogers helpen niet om de verspreiding van 2019-nCoV tegen te gaan. Wat wel helpt, is je handen regelmatig wassen met een alcoholische handgel of zeep en water. Droog je handen daarna af met een papieren doekje.

Het virus kan overgedragen worden via muggenbeten

Fout: Het coronavirus is een virus dat zich nestelt in de luchtwegen en verspreidt zich vooral via contact et druppels uit de luchtwegen, bijvoorbeeld wanneer een besmet persoon hoest of niest. Het kan ook overgedragen worden via speekseldruppels. Er is voorlopig nog geen enkel bewijs dat muggen de ziekte kunnen dragen en mensen kunnen besmetten.

Ultraviolette, desinfecterende lampen doden het virus

Fout: De WHO raadt af om ultraviolette, desinfecterende lampen te gebruiken om je handen proper te maken. De straling kan een geïrriteerde huid veroorzaken.

