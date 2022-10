What about…Je energiefactuur boycotten? Denk twee keer na

De Britse ‘Don’t Pay’-campagne heeft nu ook in België voet aan grond gekregen. Die mobiliseert burgers om hun torenhoge energiefacturen gewoonweg niet te betalen. Zo willen ze de regering dwingen de prijzen te verlagen. Ook bij ons roept het collectief ‘Wij betalen niet’ op tot een gelijkaardige boycot. Al schiet je daarmee vooral jezelf in de voet.

Burgerlijke ongehoorzaamheid: de Britten hebben er ervaring mee. In 1990 besloten maar liefst 17 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk al eens om Margaret Thatchers ‘poll tax’ niet te betalen. Die belasting bestond toen uit een vast bedrag per hoofd van de bevolking, waardoor grote gezinnen disproportioneel hoge belastingen moesten betalen tegenover alleenstaanden. Onfair en onbetaalbaar, dus voerden de Britten de druk op door die belasting te negeren. En met succes: de regering viel en de poll tax werd hervormd. Dat trucje willen de Britten dertig jaar later nog eens overdoen met de energiefactuur.

Het is menens

De ‘Don’t Pay’-beweging wil in totaal één miljoen Britten mobiliseren om hun energiefactuur niet te betalen, als de regering van Liz Truss geen dam opwerpt tegen die explosieve prijsstijging. En die protestgolf steekt stilletjes aan het kanaal over.

In Vlaanderen heeft de burgerbeweging intussen ook al een naam: ‘Wij betalen niet’. Ze hebben een gelijkaardige boodschap als die van hun Britse voorgangers: we hebben het geld niet om de exuberante energiefactuur te betalen, dus we doen het ook niet. Door collectief de rekening aan zich te laten passeren, hopen ze de druk op de regering op te voeren om niemand deze winter in de kou te laten staan. «Een gepensioneerde vrouw van wie de voorschotfactuur werd verhoogd van 200 euro naar 921 euro, dat is te ernstig om mee te lachen», vertelde Peter Terryn, een van de initiatiefnemers, aan het Nieuwsblad.

Waarom toch maar beter niet?

Op papier klinkt de boycot aanlokkelijk, maar in de praktijk kan het resultaat tegenvallen. Niet betalen kent tenslotte ook enkele ongewenste gevolgen.

1. De reactie van de leveranciers

Door niet te betalen zul je gegarandeerd de aandacht van de energieleveranciers trekken, maar allicht niet op de gewenste manier. In eerste instantie zal je nog aanmaningen ontvangen, vooraleer je een ingebrekestelling krijgt, die gepaard gaat met extra kosten bovenop de al peperdure rekening.

2. De plaatsing van een meter

Er kan een budgetmeter geplaatst worden, waardoor je enkel nog maar kunt verbruiken wat al vooruitbetaald is.

3. Tussenkomst van de vrederechter

Het is ook mogelijk dat een vrederechter tussenkomt en de stroom uitgeschakeld wordt. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor klanten in precaire situaties of met een sociaal tarief.

Wat werkt wel?

Niets doen is voor heel wat mensen die in de kou zitten evenwel geen optie. Gelukkig kun je ook stappen ondernemen die wel veilig zijn.

1. Neem contact op met je leverancier

Als je in moeilijkheden zit, kun je beginnen met je te wenden tot je leverancier. Je kunt hen om een betalingsplan vragen. Een minnelijke schikking wordt altijd verkozen boven administratieve en gerechtelijke procedures, die geld kosten.

2. Vraag hulp aan het OCMW

Kom je echt niet rond? Dan kun je aankloppen bij het OCMW, dat hulp kan bieden met een sociaal tarief.

3. Advies inwinnen

Advies over hoe je jouw verbruik kan verminderen is verkrijgbaar bij het OCMW en bij de energieloketten van je gemeente.

