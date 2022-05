De Deutsche Bahn en zijn Franse tegenhanger SNCF plannen een snelle en rechtstreekse treinverbinding tussen de hoofdsteden Berlijn en Parijs. Wanneer deze treinen effectief gaan rijden, is nog niet duidelijk. In Straatsburg kondigden beide maatschappijen dinsdag ook aan dat de 15 jaar geleden opgestarte hogesnelheidsverbindingen tussen beide landen uitgebreid worden.

«Het hogesnelheidsverkeer tussen Duitsland en Frankrijk is een uitstekend voorbeeld van hoe aantrekkelijke verbindingen het grensoverschrijdend verkeer per spoor stimuleren,» zei de CEO van de Deutsche Bahn, Richard Lutz.

Er lopen ook gesprekken over nog meer snelle verbindingen tussen Duitsland en bestemmingen in Zuid-Frankrijk.

25 miljoen reizigers

Samen met zijn Franse collega Jean-Pierre Farandou woonde Lutz een plechtigheid bij om de 15e verjaardag te vieren van de bestaande hogesnelheidsverbindingen tussen beide landen. Ze merkten op dat deze Duits-Franse samenwerking de voorbije 15 jaar goed was zowat 25 miljoen reizigers. Vandaag rijden er per dag al zes treinen tussen Frankfurt en Parijs en vijf tussen Stuttgart en Parijs, waarvan er een van en naar München rijdt. Sinds tien jaar is er elke dag een trein tussen Frankfurt en Marseille.

De verbinding tussen Keulen en Parijs (via Brussel) blijft intussen het exclusieve terrein van SNCF-dochter Thalys.

DB en SCNF zijn de grootste spoorwegmaatschappijen van het Europese continent.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/snelle-rechtstreekse-treinverbinding-tussen-parijs-en-berlijn-op-komst